Госдеп: у США нет с Россией контактов на высоком уровне по Сирии 

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. США не ведут в данный момент обсуждений с Россией на высоком уровне по Сирии. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Трансляция брифинга шла на сайте ведомства.
"Мы не ведем сейчас обсуждений с Россией на высоком уровне, — отметила она, отвечая на вопросы относительно возможности контактов по поводу Сирии. — Возможно, какие-то контакты осуществляются на более низком уровне".
Науэрт также отметила, что США и другие страны Запада уверены в том, что вина за применение химоружия лежит на правительстве Сирии.
"Сирия несет ответственность, мы все уверены в этом, — указала она. — При оценке доказательств мы изучаем информацию из разных источников. Различные ведомства имеют разные источники информации. Мы внимательно изучаем все эти источники".
На просьбу оценить, насколько велика уверенность в таких оценках, представитель Госдепа заявила, что «уровень уверенности высокий».
Ранее в пятницу Совет Безопасности ООН собрался на внеочередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке на фоне прозвучавших от США угроз нанести удар по Сирии в ответ на предполагаемое применение отравляющих веществ в городе Дума 7 апреля. Перед началом встречи американский постпред Никки Хейли заявила, что США, Великобритания и Франция провели раздельный анализ инцидента и пришли к выводу, что в Думе была осуществлена химическая атака. В свою очередь постпред РФ Василий Небензя заявил, что российские специалисты, посетившие место происшествия, «не нашли никаких следов использования отравляющих веществ». По его словам, у Москвы есть информация, что «имела место провокация с участием спецслужб некоторых стран».
Организация по запрещению химического оружия направила экспертов на место предполагаемого инцидента в Думе. Как заявил в пятницу постпред Сирии, следователи начнут работу «через несколько часов».