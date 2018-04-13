Госдеп: у США нет с Россией контактов на высоком уровне по Сирии

НЬЮ-ЙОРК , 13 апреля. / ТАСС /. США не ведут в данный момент обсуждений с Россией на высоком уровне по Сирии . Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Трансляция брифинга шла на сайте ведомства.

"Мы не ведем сейчас обсуждений с Россией на высоком уровне, — отметила она, отвечая на вопросы относительно возможности контактов по поводу Сирии. — Возможно, какие-то контакты осуществляются на более низком уровне".

Науэрт также отметила, что США и другие страны Запада уверены в том, что вина за применение химоружия лежит на правительстве Сирии.

"Сирия несет ответственность, мы все уверены в этом, — указала она. — При оценке доказательств мы изучаем информацию из разных источников. Различные ведомства имеют разные источники информации. Мы внимательно изучаем все эти источники".

На просьбу оценить, насколько велика уверенность в таких оценках, представитель Госдепа заявила, что «уровень уверенности высокий».