Эксперт: Украина для США — лишь способ навредить России (текст)

«Политика США на международной арене преследует только свои собственные интересы», — заявил политолог Владимир Шевченко на канале NewsOne.

НАТО. По его словам, в стратегии национальной безопасности США прописан главный интерес — сохранение мирового лидерства, и это основная причина, по которой американцы поддерживают стремление Украины

Он пояснил, что основная цель на данный момент это ослабление своих конкурентов, которыми являются Китай Россия . Поэтому все, что может негативно повлиять на конкурентов, они используют для этой борьбы, в том числе и Украину.

«На этой игре больших партнеров интересы других приносятся в жертву. Они могут превратить любую страну в штрафбат, бронежилет или таран ради нанесения ущерба геополитическому противнику», — сказал эксперт.