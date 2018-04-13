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Эксперт: Украина для США — лишь способ навредить России (текст)
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Эксперт: Украина для США — лишь способ навредить России (текст) 

Украина.ру 2 часа назад
«Политика США на международной арене преследует только свои собственные интересы», — заявил политолог Владимир Шевченко на канале NewsOne.
По его словам, в стратегии национальной безопасности США прописан главный интерес — сохранение мирового лидерства, и это основная причина, по которой американцы поддерживают стремление Украины в НАТО.
Он пояснил, что основная цель на данный момент это ослабление своих конкурентов, которыми являются Китай и Россия. Поэтому все, что может негативно повлиять на конкурентов, они используют для этой борьбы, в том числе и Украину.
«На этой игре больших партнеров интересы других приносятся в жертву. Они могут превратить любую страну в штрафбат, бронежилет или таран ради нанесения ущерба геополитическому противнику», — сказал эксперт.
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