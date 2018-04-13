Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ

Захарова оценила заявление МИД ФРГ о необходимости усилить давление на Россию

«Из-за вето России столько раз мир получал отсрочку от очередной кровавой бойни в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Силовые варианты в исполнении западных коалиций мы уже проходили. Не получилось. Если бы Россия изменила позицию в СБ ООН по Ираку, то, скорее всего, руководству ФРГ впоследствии пришлось бы извиняться за участие в антииракской компании», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По её словам, в случае если Россия бы изменила свою позицию по Ираку, то немецким властям «впоследствии пришлось бы извиняться за участие в антииракской компании».

«Сейчас Германия и Франция, забыв о своем внешнеполитическом суверенитете, идут не курсом здравого смысла, а авантюрной дорогой «старшего брата». Но были и другие времена, когда именно принципиальность Москвы, которая не поддалась на шантаж пробирками, помогла Парижу и Берлину продемонстрировать дальновидность. Но тогда у Европы была своя сольная партия. Сейчас ей отведена роль бэквокала», — написала официальный представитель МИД.

Ранее Маас заявил о необходимости усиления давления на российскую сторону из-за блокирования резолюции США по Сирии в Совете безопасности ООН.