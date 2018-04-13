Ещё
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова оценила заявление МИД ФРГ о необходимости усилить давление на Россию 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости усилить политическое давление на Россию в связи с блокированием российской стороной резолюции США по Сирии в Совбезе ООН.
«Из-за вето России столько раз мир получал отсрочку от очередной кровавой бойни в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Силовые варианты в исполнении западных коалиций мы уже проходили. Не получилось. Если бы Россия изменила позицию в СБ ООН по Ираку, то, скорее всего, руководству ФРГ впоследствии пришлось бы извиняться за участие в антииракской компании», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
По её словам, в случае если Россия бы изменила свою позицию по Ираку, то немецким властям «впоследствии пришлось бы извиняться за участие в антииракской компании».
«Сейчас Германия и Франция, забыв о своем внешнеполитическом суверенитете, идут не курсом здравого смысла, а авантюрной дорогой «старшего брата». Но были и другие времена, когда именно принципиальность Москвы, которая не поддалась на шантаж пробирками, помогла Парижу и Берлину продемонстрировать дальновидность. Но тогда у Европы была своя сольная партия. Сейчас ей отведена роль бэквокала», — написала официальный представитель МИД.
Ранее Маас заявил о необходимости усиления давления на российскую сторону из-за блокирования резолюции США по Сирии в Совете безопасности ООН.
10 апреля Россия заблокировала на заседании Совбеза ООН проект резолюции США относительно ситуации с предполагаемым использованием химического оружия в сирийской Думе.
RT на русском: последние новости
Посол ЕС вернулся в Россию после консультаций в Брюсселе В Госдуме предложили задуматься о присутствии в России товаров PepsiCo и McDonald’s Помпео назвал Сирию несостоявшимся государством
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски560
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова160
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец178
Россия может лишить США РД-180122
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение