МИД Нидерландов: РФ готова сотрудничать в расследовании крушения Boeing в Донбассе

Россия готова сотрудничать со всеми странами для расследования причин крушения пассажирского самолёта Boeing над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, передаёт РИА «Новости»

Сергеем Лавровым. «Министр Лавров в очередной раз подтвердил, что Россия готова работать в соответствии с резолюцией СБ ООН для того, чтоб все страны сотрудничали в поиске правды», — сказал Блок после встречи с главой МИД РФ

В июле 2014 года авиалайнер Boeing 777 «Малазийских авиалиний» разбился в Донбассе в зоне боевых действий. Погибли 298 человек, большая часть из которых была гражданами Нидерландов.