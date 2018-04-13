Ещё
Лавров: Москва обнародует «интересные моменты» из доклада ОЗХО по Скрипалям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: Москва обнародует «интересные моменты» из доклада ОЗХО по Скрипалям 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что российская сторона продолжает изучение доклада экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».
"Мы сейчас занимаемся подробным изучением доклада, там есть очень интересные моменты", — сказал Лавров.
По его словам, в самое ближайшее время Россия постарается придать их гласности, когда российские эксперты и сотрудники профильных ведомств разберутся с документом. Он подчеркнул, что ОЗХО подтвердила исключительно состав химического вещества, и в закрытой части приводится подробная, длинная химическая формула этого вещества.
Ранее создатель «Новичка» назвал идиотизмом его использование для отравления Скрипалей.
Газета.Ru: последние новости
Посол ЕС вернулся в Россию после консультаций Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН Помпео поддержал поставки оружия на Украину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски499
Умер юморист Андрей Жмакин35
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова158
Рыбке настал конец179
Россия может лишить США РД-180104
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение