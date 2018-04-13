Лавров: Москва обнародует «интересные моменты» из доклада ОЗХО по Скрипалям

"Мы сейчас занимаемся подробным изучением доклада, там есть очень интересные моменты", — сказал Лавров.

По его словам, в самое ближайшее время Россия постарается придать их гласности, когда российские эксперты и сотрудники профильных ведомств разберутся с документом. Он подчеркнул, что ОЗХО подтвердила исключительно состав химического вещества, и в закрытой части приводится подробная, длинная химическая формула этого вещества.

Ранее создатель «Новичка» назвал идиотизмом его использование для отравления Скрипалей.