Британские партии призвали Мэй дать парламенту шанс обсудить вопрос по САР

В августе 2013 года британские парламентарии проголосовали против участия Великобритании в авиаударах по Сирии, однако голосование парламента в данных вопросах не является обязательным. Принятие решения об участии или неучастии в военных действиях принимает премьер-министр страны в соответствии с «королевской прерогативой».

"Министры должны представить свои предложения в том виде, в котором они имеются, парламенту", — написал Корбин в сегодняшнем заявлении.

Лидер Партии Уэльса Лианн Вуд, в свою очередь, заявила, что британское правительство не имеет мандата на то, чтобы идти вслед за Трампом к возможной конфронтации с Россией

"Никакого мандата от общественности или парламента, никакой резолюции ООН , никого полноценного расследования фактов, никакого серьезного плана о будущем народа Сирии. Британское правительство не имеет полномочий следовать за Трампом по пути возможной конфронтации с Россией", — отметила Вуд в Twitter.

Лидер фракции Шотландской национальной партии в палате общин Иан Блэкфорд накануне призвал Мэй созвать парламент, находящийся до понедельника на каникулах, для обсуждения ситуации.

"Я не вижу причины, почему мы не могли бы собраться в пятницу или в субботу", — отметил Блэкфорд.

На голосовании в парламенте настаивает и лидер Либерал-демократической партии сэр Винс Кэбл. «В палате общин должны пройти полноценные и честные дебаты, прежде чем будут приняты какие-то решения относительно военных действий», — заявил он.

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