Матвиенко сравнила выход Украины из СНГ с попыткой «стрельбы в собственную ногу»

"Это (выход Украины из СНГ) явно не в интересах Украины и украинского народа… Последовательная попытка разрушения всего и вся, а разрушать — не строить… Украина и так практически не принимала участие в деятельности СНГ последние годы… СНГ без Украины живет и выживет… А то, что это будет только ухудшение экономической ситуации на Украине, это очевидно", — сказала Матвиенко.

Она также добавила, что заявление о возможном выходе Украины из состава СНГ является попыткой «стрельбы в собственную ногу».

"Рубить канаты, как в данном случае, абсолютно неразумно… Это скорее декларация, поскольку в последние годы Украина не принимала участие (в деятельности СНГ), и если последует действие по юридическому разрыву, то, конечно, Украина многое потеряет", — подчеркнула Матвиенко.