Ещё
Матвиенко сравнила выход Украины из СНГ с попыткой «стрельбы в собственную ногу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матвиенко сравнила выход Украины из СНГ с попыткой «стрельбы в собственную ногу» 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возможный выход Украины из состава CНГ ухудшит экономическую ситуацию в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Это (выход Украины из СНГ) явно не в интересах Украины и украинского народа… Последовательная попытка разрушения всего и вся, а разрушать — не строить… Украина и так практически не принимала участие в деятельности СНГ последние годы… СНГ без Украины живет и выживет… А то, что это будет только ухудшение экономической ситуации на Украине, это очевидно", — сказала Матвиенко.
Она также добавила, что заявление о возможном выходе Украины из состава СНГ является попыткой «стрельбы в собственную ногу».
"Рубить канаты, как в данном случае, абсолютно неразумно… Это скорее декларация, поскольку в последние годы Украина не принимала участие (в деятельности СНГ), и если последует действие по юридическому разрыву, то, конечно, Украина многое потеряет", — подчеркнула Матвиенко.
Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.
Газета.Ru: последние новости
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН Посол ЕС вернулся в Россию после консультаций Помпео поддержал поставки оружия на Украину
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски277
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец170
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля117
Пескова спросили о будущем Лаврова38
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
04:38
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
04:21
В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
Политика
06:04
«Аллуся — гений»: Пресняков о Пугачевой
Шоу-бизнес
02:47
Россия может лишить США РД-180
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение