Путин выслушает доклад о паводках 

Президент России Владимир Путин 13 апреля работает в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Глава государства провел уже международный телефонный разговор. Также Владимиру Путину предстоит ряд встреч: речь пойдет о паводке в Волгоградской области и диалоге с профсоюзами.
Подробности телефонного разговора станут известны в самое ближайшее время.
А вот с кем президент побеседует в своей резиденции, уже ясно: Путин пригласил к себе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь пойдет о том, как область развивается и о напряженной паводковой ситуации в регионе. «Власти принимают энергичные меры и президент захотел заслушать доклад», — пояснил он.
Ближе к вечеру в подмосковную резиденцию приедет и глава ФНПР Михаил Шмаков. У Владимира Путина с ним достаточно плотные рабочие отношения еще со времен, когда Путин возглавлял кабмин, напомнил Песков. «Диалог с профсоюзами продолжается», — заключил он.