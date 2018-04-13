Лавров: РФ до сих пор заинтересована в продолжении диалога с Евросоюзом

"Россия заинтересована в продолжении диалога с Евросоюзом, — отметил он. — У нас есть общие интересы в борьбе с терроризмом, с незаконной миграцией, с наркотрафиком. Мы будем, как мы подтвердили нашим европейским коллегам, готовы к такой работе в той степени, в которой к этому будут готовы сами европейцы".