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Лавров: РФ до сих пор заинтересована в продолжении диалога с Евросоюзом
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Лавров: РФ до сих пор заинтересована в продолжении диалога с Евросоюзом 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия готова взаимодействовать с Европейским союзом в решении актуальных региональных и международных проблем. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия заинтересована в продолжении диалога с Евросоюзом, — отметил он. — У нас есть общие интересы в борьбе с терроризмом, с незаконной миграцией, с наркотрафиком. Мы будем, как мы подтвердили нашим европейским коллегам, готовы к такой работе в той степени, в которой к этому будут готовы сами европейцы".
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