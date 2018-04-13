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Кремль прокомментировал «решение» Путина по Лаврову
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Кремль прокомментировал «решение» Путина по Лаврову 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент Владимир Путин не принимал никаких кадровых решений, касающихся нового состава кабинета министров и, в частности, главы МИД Сергея Лаврова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, никаких решений, как вы знаете, президент не принимал. Как только будут приняты решения о кадровом составе нового кабинета министров, мы будем вас информировать соответствующим образом», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ, в которых говорится, что глава российского МИД сохранит свою должность в новом кабинете министров.
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