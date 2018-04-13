Лавров заявил, что Россия содействует расследованию крушения MH17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что российская сторона оказывает содействие нидерландским следователям по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе.

«Мы действительно оказывали содействие расследованию и в ходе его технического этапа. Продолжаем оказывать содействие и сейчас, когда идёт уголовное расследование», — сказал глава МИД

Он отметил, что Россия отвечает «на все без исключения запросы голландской прокуратуры в рамках предоставления правовой помощи».

«Мы передали очень значительный объём информации и в том числе первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушной обстановкой в момент катастрофы. И эти данные чётко говорят о том, с каких направлений ракета могла подлететь, а с каких нет. И тем не менее наши факты, наши замечания, комментарии не вполне принимаются в расчёт совместной следственной группой, а передаваемые нами материалы учитываются либо поверхностно, либо избирательно, либо просто не учитываются», — добавил Лавров.