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Лавров заявил, что Россия содействует расследованию крушения MH17
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Лавров заявил, что Россия содействует расследованию крушения MH17 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что российская сторона оказывает содействие нидерландским следователям по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе.
«Мы действительно оказывали содействие расследованию и в ходе его технического этапа. Продолжаем оказывать содействие и сейчас, когда идёт уголовное расследование», — сказал глава МИД.
Он отметил, что Россия отвечает «на все без исключения запросы голландской прокуратуры в рамках предоставления правовой помощи».
«Мы передали очень значительный объём информации и в том числе первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушной обстановкой в момент катастрофы. И эти данные чётко говорят о том, с каких направлений ракета могла подлететь, а с каких нет. И тем не менее наши факты, наши замечания, комментарии не вполне принимаются в расчёт совместной следственной группой, а передаваемые нами материалы учитываются либо поверхностно, либо избирательно, либо просто не учитываются», — добавил Лавров.
Ранее в концерне ВКО «Алмаз-Антей» заявили, что Россия не могла внести изменения в радиолокационные данные, переданные международной комиссии.
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