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Лавров рассчитывает, что никто не решится сейчас на авантюру в Сирии
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Ответ Москвы США: россиян оставят без виски

Лавров рассчитывает, что никто не решится сейчас на авантюру в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 13 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что никто не решится сейчас на авантюру в Сирии.
РФ убеждена, что за постановкой «химатаки» в сирийской Думе стоят спецслужбы одной из стран, отметил он.
ТАСС: последние новости
Руководители фракций и спикер ГД внесли законопроект об ответных действиях в отношении США Путин пока не принимал решения о том, сохранит ли Лавров пост главы МИД Россия получила доклад по инциденту в Солсбери
 Ещё 3 источника 
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