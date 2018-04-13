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Лавров рассчитывает, что никто не решится сейчас на авантюру в Сирии
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Лавров рассчитывает, что никто не решится сейчас на авантюру в Сирии
ТАСС
1 час назад
Комментарии
ТАСС
, 13 апреля. Глава
МИД РФ
Сергей Лавров
рассчитывает, что никто не решится сейчас на авантюру в
Сирии
.
РФ
убеждена, что за постановкой «химатаки» в сирийской
Думе
стоят спецслужбы одной из стран, отметил он.
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