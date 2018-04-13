Лавров заявил о доказательствах «постановочной» химатаки в Думе 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, кто «приложил руку» к «постановочной» химатаке в Сирии.
«Спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», — цитирует главу МИДа РИА Новости.
Также Лавров выразил надежду на то, что эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые уже выехали в Сирию, прибыв в Дамаск завтра утром, тут же отправятся в город Дума, где якобы произошла химическая атака.
«Где (нет. — Прим. ред.) никаких подтверждений применения химического оружия», — уверен он.
По словам министра, российские специалисты таковых не обнаружили.
В воскресенье западные СМИ сообщили, что в сирийской Думе был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек. На следующий день Дональд Трамп обвинил в этом главу Арабской республики Башара Асада, а Россию — в его поддержке, и пообещал «мощный ответ» в течение 24-48 часов.