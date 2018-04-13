Лавров: За постановкой «химатаки» в Думе стоят спецслужбы одной из стран

«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», — сказал Лавров.

"Она должна прибыть в Дамаск , по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу , где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", — сказал Лавров.

На минувшей неделе западные страны обвинили официальный Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва считает, что целью таких вбросов является попытка Запада выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.