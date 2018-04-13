Лавров: За постановкой «химатаки» в Думе стоят спецслужбы одной из стран 

«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», — сказал Лавров.
Министр также сообщил, что в Сирию уже выехали эксперты Организации по запрещению химического оружия для расследования обстоятельств предполагаемой химатаки.
"Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", — сказал Лавров.
На минувшей неделе западные страны обвинили официальный Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва считает, что целью таких вбросов является попытка Запада выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Президент США Дональд Трамп также обвинил официальный Дамаск в использовании боевых отравляющих веществ в Думе и пригрозил принять меры военного характера против сирийских властей. Накануне хозяин Белого дома объявил, что решения по Сирии «будут приняты достаточно скоро».