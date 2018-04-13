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В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
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В Кремле прокомментировали блокировку Telegram 

РИА Новости 2 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, на какой мессенджер перейдут в Кремле после блокировки Telegram.
Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. В суде представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что действия руководства мессенджера угрожают интересам российского государства и его граждан, поскольку Telegram может содержать сведения о террористических организациях, в настоящее время ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений пользователей.
"Пока не могу ответить, не знаю, посмотрим. Как только перестанет работать Telegram, перейдем на какой-то другой, сообщим вам", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, каким мессенджером будут пользоваться в Кремле для общения, в частности, с журналистами.
"Надо посмотреть, какой удобный, какой обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет весь набор услуг, тот и выберем", — добавил Песков.
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