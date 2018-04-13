Глава МИД Германии заявил о желании усилить давление на Россию

"Мы не можем принять, что столько раз Совет безопасности ООН терпел неудачу из-за вето России . Мы не можем с этим мириться, и это не может так продолжаться. Поэтому мы сохраняем политическое давление на Россию, и мы даже хотим его усилить, потому что Россия должна изменить позицию, и это одно из обязательных условий для урегулирования конфликта в Сирии", — сказал Маас.

При этом он заявил, что нельзя закрывать канал диалога с Россией.

"Использование химического оружия не может оставаться безнаказанным. Речь идет о том, чтобы установить ответственность. И здесь я говорю о международном уголовном праве", — добавил Маас.