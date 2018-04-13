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Глава МИД Германии заявил о желании усилить давление на Россию
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Глава МИД Германии заявил о желании усилить давление на Россию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о необходимости усиления давления на российскую сторону из-за блокирования резолюции США по Сирии в Совете безопасности ООН, передает РИА «Новости».
"Мы не можем принять, что столько раз Совет безопасности ООН терпел неудачу из-за вето России. Мы не можем с этим мириться, и это не может так продолжаться. Поэтому мы сохраняем политическое давление на Россию, и мы даже хотим его усилить, потому что Россия должна изменить позицию, и это одно из обязательных условий для урегулирования конфликта в Сирии", — сказал Маас.
При этом он заявил, что нельзя закрывать канал диалога с Россией.
"Использование химического оружия не может оставаться безнаказанным. Речь идет о том, чтобы установить ответственность. И здесь я говорю о международном уголовном праве", — добавил Маас.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по сирийскому правительству.
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