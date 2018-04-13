Заседание Совбеза ООН по Сирии. Видеотрансляция 

Ruptly/ТАСС
Совет Безопасности ООН проводит по запросу России заседание по ситуации вокруг Сирии.
Как ранее проинформировал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Москва планирует созвать заседание Совбеза с участием генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша, чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии и угрозы в адрес Дамаска, прозвучавшие со стороны США. По его словам, в Москве рассчитывают на то, что в Вашингтоне «проявят разум и сдержанность» и воздержатся от силовых акций.