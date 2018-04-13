Заседание Совбеза ООН по Сирии. Видеотрансляция

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Захарова: вето РФ в СБ ООН не раз позволяло отсрочить очередную кровавую бойню

Руководители фракций и спикер ГД внесли законопроект об ответных действиях в отношении США

Путин пока не принимал решения о том, сохранит ли Лавров пост главы МИД