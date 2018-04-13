Россия может повысить сборы на грузоперевозки иностранных авиакомпаний

В рамках ответных мер на политику США Россия может повысить сборы на грузоперевозки иностранных авиакомпаний. Это следует из текста законопроекта о мерах противодействия недружественным действиям США и других иностранных государств, передаёт ТАСС

«Повышение сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов США (или) иных иностранных государств, осуществляющих деятельность по перевозке грузов при использовании ими воздушного пространства РФ», — говорится в тексте.