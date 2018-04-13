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Россия может повысить сборы на грузоперевозки иностранных авиакомпаний
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Россия может повысить сборы на грузоперевозки иностранных авиакомпаний 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В рамках ответных мер на политику США Россия может повысить сборы на грузоперевозки иностранных авиакомпаний. Это следует из текста законопроекта о мерах противодействия недружественным действиям США и других иностранных государств, передаёт ТАСС.
«Повышение сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов США (или) иных иностранных государств, осуществляющих деятельность по перевозке грузов при использовании ими воздушного пространства РФ», — говорится в тексте.
Ранее руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Проект федерального закона предоставляет Правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.
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