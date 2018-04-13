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Зюганов не вышел к журналистам
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Зюганов не вышел к журналистам после сообщений о госпитализации 

РИА Новости 3 часа назад
Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов в пятницу не появился на пресс-подходе после сообщений в СМИ о его госпитализации.
Ранее СМИ сообщили о том, что лидер левых находится в реанимации в одной из московских больниц после сложной операции. Позже глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности.
В пятницу лидеры фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику США.
Геннадий Зюганов руководит фракцией КПРФ в Госдуме с 1994 года. В 2001-м избран председателем Совета Союза коммунистических партий — КПСС, эту должность он занимает по сей день.
Лидер левых четырежды баллотировался на пост президента — в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех выборах занимал второе место.
Зюганов входит в Государственный совет, представляет Россию в Парламентской ассамблее Совета Европы, награжден орденами Александра Невского, Дружбы народов (Белоруссия) "Знак Почета" и множеством медалей.
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