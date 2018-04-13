Франция заявила, что не будет заранее объявлять об ударе по Сирии

Государственный секретарь по связям с парламентом Франции Кристоф Кастанер заявил, что страна не будет заранее объявлять об ударе по Сирии , если решит его нанести. Об этом он сказал в эфире телеканала BFMTV.

«Если будет принято решение об ударах, я вам не скажу. И президент республики вам не скажет. По крайней мере, он это будет обсуждать с премьер-министром, с главой МИД и министром обороны», — подчеркнул Кастанер, отметив, что объявление об ударе заранее поставит операцию под угрозу.

«Если сложатся условия для нанесения ударов, они будут нанесены. Будут информированы Национальная ассамблея и Сенат в нужный момент, — добавил политик. — Но важно, чтобы это было секретно, потому что на кону защита интересов Франции».