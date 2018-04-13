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Франция заявила, что не будет заранее объявлять об ударе по Сирии
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Франция заявила, что не будет заранее объявлять об ударе по Сирии 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Государственный секретарь по связям с парламентом Франции Кристоф Кастанер заявил, что страна не будет заранее объявлять об ударе по Сирии, если решит его нанести. Об этом он сказал в эфире телеканала BFMTV.
«Если будет принято решение об ударах, я вам не скажу. И президент республики вам не скажет. По крайней мере, он это будет обсуждать с премьер-министром, с главой МИД и министром обороны», — подчеркнул Кастанер, отметив, что объявление об ударе заранее поставит операцию под угрозу.
«Если сложатся условия для нанесения ударов, они будут нанесены. Будут информированы Национальная ассамблея и Сенат в нужный момент, — добавил политик. — Но важно, чтобы это было секретно, потому что на кону защита интересов Франции».
Ранее страны Запада обвинили Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Россия опровергла данные о бомбе с хлором, которую якобы сбросили сирийские военные.
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