Джабаров: Совфед поддержит закон об ответных мерах на политику США 

Об этом сообщил первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передаёт РИА «Новости».
«Я готов поддержать этот законопроект и, думаю, весь Совет Федерации тоже. Ведь закон предложен всеми фракциями Госдумы, единогласно», — заявил Джабаров. Он добавил, что закон будет рассмотрен оперативно.
Ранее руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Проект федерального закона предоставляет Правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.