Лавров рассказал, что мешает развитию отношений России и Нидерландов

"В последнее время наши отношения подверглись испытаниям в силу событий, которые последовали за государственным переворотом на Украине и продолжают подпитывать русофобскую кампанию на Западе. В этой ситуации наши политические контакты, контакты между профильными ведомствами оказались заморожены не по нашей инициативе", — цитирует ТАСС слова Лаврова.

Министр отметил, что Москва всегда выступала за уважительные и взаимовыгодные отношения с любой страной, в том числе с Нидерландами.

"Считаем, что линия на перерыв в политических контактах не соответствует нашим общим интересам, поэтому очень ценим ваш сегодняшний визит в РФ", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.