Ещё
Лавров рассказал, что мешает развитию отношений России и Нидерландов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров рассказал, что мешает развитию отношений России и Нидерландов 

Российская Газета 2 часа назад
Развязанная на Западе кампания русофобии мешает отношениям России и Нидерландов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая в Москве переговоры с нидерландским коллегой Стефом Блоком.
"В последнее время наши отношения подверглись испытаниям в силу событий, которые последовали за государственным переворотом на Украине и продолжают подпитывать русофобскую кампанию на Западе. В этой ситуации наши политические контакты, контакты между профильными ведомствами оказались заморожены не по нашей инициативе", — цитирует ТАСС слова Лаврова.
Министр отметил, что Москва всегда выступала за уважительные и взаимовыгодные отношения с любой страной, в том числе с Нидерландами.
"Считаем, что линия на перерыв в политических контактах не соответствует нашим общим интересам, поэтому очень ценим ваш сегодняшний визит в РФ", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Российская Газета: последние новости
Ввоз товаров из США предложили ограничить Посол Евросоюза вернулся в Россию после консультаций в Брюсселе Захарова: Асад был лучшим другом США и Великобритании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски499
Умер юморист Андрей Жмакин35
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова158
Рыбке настал конец179
Россия может лишить США РД-180104
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение