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Российский посол не получил ответа от британской полиции по делу Глушкова
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Российский посол не получил ответа от британской полиции по делу Глушкова 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что не получил ответа от главы Скотланд-Ярда на просьбу о встрече по поводу дела о смерти Глушкова.
"6 апреля МИД Великобритании связался с полицией напрямую, и мы направили письмо главе комиссии с запросом об обсуждении этого дела в подробностях. Но пока я не получил никакого ответа. Я полагаю, что полиция Великобритании не готова говорить с послом и давать какую-либо информацию. Расследование засекречено, мы не имеем никакой информации о том, что там происходит, — сказал посол на пресс-конференции в пятницу.
По словам посла, такая ситуация неприемлема.
Ранее Яковенко заявил, что посольство РФ не удовлетворено текущим уровнем взаимодействия с властями Великобритании по делу о смерти Глушкова.
LIVE\: Пресс-конференция посла России в Лондоне Александра Яковенко
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