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Посол обвинил Лондон в нарушении международного права в «деле Скрипаля»
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Посол обвинил Лондон в нарушении международного права в «деле Скрипаля» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Великобритания нарушает международное законодательство, проводя такое непрозрачное расследование по «делу Скрипаля», которое носит политический характер, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.
"У нас нет ничего, британская сторона непрозрачна. Кстати, поскольку это дело носит политический характер, они нарушают международное законодательство, и это происходит уже более месяца", — сказал Яковенко на пресс-конференции в пятницу, подчеркнув, что у российской стороны нет информации о расследовании со стороны официальных лиц в Великобритании, а единственная информация исходит от «утечек» в СМИ.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
LIVE\: Пресс-конференция посла России в Лондоне Александра Яковенко
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