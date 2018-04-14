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Россиян среди пострадавших после ударов США, Великобритании и Франции по Сирии нет — МИД
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Россиян среди пострадавших после ударов США, Великобритании и Франции по Сирии нет — МИД 

Авторадио 14 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
По данным российского посольства в Дамаске, граждан России среди пострадавших после ударов США, Великобритании и Франции по Сирии нет. Ранее сообщало о трех пострадавших среди мирного населения. США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Когда президент США Дональд Трамп в 9 вечера по местному времени появился перед камерами, чтобы объявить о начале удара по Сирии, ракеты уже летели на Дамаск.
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