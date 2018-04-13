Рябков: Россия по всем каналам призывает США не горячиться вокруг ситуации в Сирии 

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва призывает Вашингтон по всем каналам не горячиться вокруг ситуации в Сирии, чтобы не допустить взрывоопасной ситуации.
Об этом сообщает Интерфакс.
Он отметил, что Россия призывает США не будоражить международное сообщество сигналами о возможности применения силы в отношении Сирии.
Рябков добавил, что Москва также призывает Вашингтон сосредоточиться на конструктивном взаимодействии для установления истины по инциденту в сирийской Думе.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп изучает разведданные и пока не принял решения о нанесении удара по Сирии.