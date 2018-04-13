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В Россию вернулся посол Евросоюза
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В Россию вернулся посол Евросоюза 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
ПОСОЛ ЕС ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ В БРЮССЕЛЕ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОСОЮЗА В МОСКВЕ
РИА НОВОСТИ
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