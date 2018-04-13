Посол Евросоюза вернулся в Россию после консультаций в Брюсселе

"Глава представительства ЕС в России , посол Маркус Эдерер вернулся в Россию по завершении консультаций в Брюсселе ", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства ЕС в России Луца Кадар.

Напомним, Эдерер был отозван в штаб-квартиру Евросоюза на консультации в конце марта. Поводом стало соответствующее решение участников саммита ЕС в связи с ситуацией вокруг дела Скрипалей.