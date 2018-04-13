Посол Евросоюза вернулся в Россию после консультаций в Брюсселе 

Посол Евросоюза Маркус Эдерер вернулся в Москву после консультаций в столице Бельгии.
"Глава представительства ЕС в России, посол Маркус Эдерер вернулся в Россию по завершении консультаций в Брюсселе", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь представительства ЕС в России Луца Кадар.
Напомним, Эдерер был отозван в штаб-квартиру Евросоюза на консультации в конце марта. Поводом стало соответствующее решение участников саммита ЕС в связи с ситуацией вокруг дела Скрипалей.
В британском Солсбери 4 марта нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший агент британских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон всю ответственность за случившееся возложил на Москву и призвал мировое сообщество принять жесткие меры в отношении РФ. Россия категорически отвергает все обвинения в свой адрес и требует предъявить убедительные доказательства.