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Париж решил не объявлять об ударе по Сирии заранее
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Париж решил не объявлять об ударе по Сирии заранее 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Власти Франции не намерены заранее объявлять об ударе по Сирии, если такое решение будет принято, заявил государственный секретарь по связям с парламентом Пятой республики Кристоф Кастанер.
«Если будет принято решение об ударах, я вам не скажу. И президент республики вам не скажет. По крайней мере, он (Эммануэль Макрон) это будет обсуждать с премьер-министром, с главой МИД и министром обороны», — сказал Кастанер, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.
По его словам, объявление заранее о нанесении удара по Сирии поставит под угрозу операцию.
«Если сложатся условия для нанесения ударов, они будут нанесены. Будут информированы Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) и Сенат (верхняя палата) в нужный момент. Но важно, чтобы это было секретно, потому что на кону защита интересов Франции», — отметил Кастанер.
Глава американского государства Дональд Трамп также еще не принял решения об «ответе» на предполагаемую химатаку, которую США приписывают Дамаску.
Газета ВЗГЛЯД рассматривала вопрос о том, кто из союзников Вашингтона готов принять участие в ударе по Сирии, хотя никаких доказательств использования Дамаском химоружия не предоставлено.
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