Париж решил не объявлять об ударе по Сирии заранее

Власти Франции не намерены заранее объявлять об ударе по Сирии , если такое решение будет принято, заявил государственный секретарь по связям с парламентом Пятой республики Кристоф Кастанер

«Если будет принято решение об ударах, я вам не скажу. И президент республики вам не скажет. По крайней мере, он ( Эммануэль Макрон ) это будет обсуждать с премьер-министром, с главой МИД и министром обороны», — сказал Кастанер, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

По его словам, объявление заранее о нанесении удара по Сирии поставит под угрозу операцию.

«Если сложатся условия для нанесения ударов, они будут нанесены. Будут информированы Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) и Сенат (верхняя палата) в нужный момент. Но важно, чтобы это было секретно, потому что на кону защита интересов Франции», — отметил Кастанер.