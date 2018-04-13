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Рамзан Кадыров назвал дело Скрипалей провокацией против Москвы
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Рамзан Кадыров назвал дело Скрипалей провокацией против Москвы 

Говорит Москва 1 час назад
«Это широкомасштабная и представляющая угрозу всему миру авантюра, направленная в первую очередь против нашего президента, всего руководства, государства, против нашего народа», — сказал Кадыров в интервью «Интерфаксу».
По его словам, «масштабы и скорость принятия глобальных решений говорят о том, что все эти высылки дипломатов, экономические, политические, финансовые и военные санкции были разработаны и согласованы ещё до отравления Скрипалей».
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждает, что к этому причастна Россия, в Москве все обвинения отвергают.
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