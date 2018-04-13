Рамзан Кадыров назвал дело Скрипалей провокацией против Москвы

«Это широкомасштабная и представляющая угрозу всему миру авантюра, направленная в первую очередь против нашего президента, всего руководства, государства, против нашего народа», — сказал Кадыров в интервью «Интерфаксу»

По его словам, «масштабы и скорость принятия глобальных решений говорят о том, что все эти высылки дипломатов, экономические, политические, финансовые и военные санкции были разработаны и согласованы ещё до отравления Скрипалей».