«Дело Скрипалей»: Лондон без «Новичка» и доказательств

Доклад ОЗХО по «делу Скрипалей»: у Лондона нет неопровержимых доказательств виновности России

Россия приступила к детальному изучению доклада ОЗХО по «делу Скрипалей».

«До завершения анализа документа мы оценки давать не будем», — цитирует ТАСС замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

Краткое содержание открытой части доклада опубликовано на сайте британского телеканала Sky News . Согласно документу, точнее его фото, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пытались убить нервно-паралитическим веществом. При этом страна его происхождения не определена. В докладе лишь сказано, что оно отличалось «высокой степенью чистоты». По данным Sky News, название вещества и его формула засекречены и доступны только членам ОЗХО. При этом Борис Джонсон по-прежнему убежден в том, что за отравлением в Солсбери стоит Россия. Об этом он заявил после публикации доклада.

Почему глава британского МИД настаивает на виновности России?

Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований:

«Борис Джонсон не мог ничего другого сказать. Каждая из сторон — и Россия, и Великобритания — сейчас любую информацию будут трактовать в свою пользу. Россия будет говорить о том, что ОЗХО не назвала конкретно страну-производителя и даже не назвала его «Новичком», а Великобритания будет говорить: «Ну, мы же говорили, что это „Новичок“, вот ОЗХО это подтвердила. А откуда он пришел — ну мы же не знаем откуда он пришел». Если бы что-то было в закрытой части, это было бы опубликовано через утечки либо в СМИ, либо другим вариантом. Великобритания не обладает неопровержимыми доказательствами того, что действительно отравление было инициировано Россией на данный момент».

18 апреля Великобритания созывает специальную сессию исполнительного совета ОЗХО, заявил Борис Джонсон. В тот же день по тому же поводу состоится и заседание Совбеза ООН

Не утихающий скандал уже отразился на душевном состоянии Юлии Скрипаль , которая сейчас находится в закрытом военном госпитале в Великобритании. В палату к Юлии все-таки смогли проникнуть иностранные журналисты, сообщает « Московскому комсомольцу » со ссылкой на неназванный источник в окружении Скрипалей. С работников СМИ взяли подписки о неразглашении, однако они рассказали, что им удалось пообщаться с врачами и даже перекинуться парой слов с самой пациенткой. По словам собеседника издания, медики отмечают положительную динамику в физическом состоянии Юлии, чего нельзя сказать о ее психическом здоровье.

Дочь экс-сотрудника ГРУ очень сильно вывел из душевного равновесия информационный бум, в центре которого она оказалась, а 5 апреля у Юлии случилась настоящая истерика. Когда врачи сочли, что телефонный разговор не опасен для здоровья больной, ей разрешили позвонить родственникам. Девушка первым делом набрала номер своего парня, но тот упорно игнорировал вызовы. Это стало ударом для Юлии, и у нее сдали нервы, сообщает МК.

Тем временем в Москве снова заявили о том, что британские власти должны обеспечить доступ российского консульского работника к Юлии Срипаль.

Непонятно, что мешает организовать такую встречу, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

«Если ее состояние здоровья позволяет беседовать, то такая беседа должна быть предоставлена. И если сама Скрипаль настаивает, то при этой беседе могут присутствовать британские официальные лица. Но, в любом случае, к ней как к российской гражданке должен быть допущен консульский работник, который должен верифицировать ситуацию. Пока от Юлии Скрипаль нет официального заявления, например, о предоставлении политического убежища или аналогичного этому заявления, безусловно, что к ней должен быть допущен российский сотрудник. Я думаю, что короткое интервью с ней на минуту британцы сделать могут, в этом нет для них никаких проблем, проблема только в том, что доступа к серьезному интервью они однозначно давать не будут хотя бы потому, что они не уверены в тех обстоятельствах, которые они сами при этом декларируют. Вполне возможно, что любая дополнительная информация, даже то, что Скрипаль появится в кадре, будет давать слишком много данных тем, кто с официальной версией не согласен».