Россия готовит ответ США

Соколов сообщил о работе над ответными мерами в отношении США

"Я не буду анонсировать, мы работаем над этим", — ответил Соколов на вопрос журналистов в Находке о том, какие ответные экономические меры в отношении США может предпринять РФ в сфере транспорта.

Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.