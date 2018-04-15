Россия готовит ответ США

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Соколов сообщил о работе над ответными мерами в отношении США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что РФ работает над ответными мерами в отношении США в сфере транспорта.
"Я не буду анонсировать, мы работаем над этим", — ответил Соколов на вопрос журналистов в Находке о том, какие ответные экономические меры в отношении США может предпринять РФ в сфере транспорта.
Ранее Минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все российское руководство и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек, в том числе Соколов, главы РЖД Олег Белозеров и "Аэрофлота" Виталий Савельев.
Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.
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Комментарии4  Ещё 8 источников 
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