Москва решила ответить на санкции США

Документ на рассмотрение парламента внесли его председатель Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.
По словам спикера Госдумы, законопроект представляет собой ответ на «вызовы» Соединенных Штатов, а именно на «недружественные и неконструктивные действия» и введение санкций против России, ее граждан и юрлиц.
« (Ранее. — Прим. ред.) мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США», — отметил Володин.
По его словам, через три дня состоится внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором законопроект обсудят представители всех фракций нижней палаты парламента, а затем, на ближайшем заседании Госдумы, документ будет рассмотрен.
На прошлой неделе Минфин США ввел экономические ограничения против 38 российских бизнесменов и компаний. Под санкции попали, в частности, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, президент ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и другие.