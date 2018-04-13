Москва решила ответить на санкции США

Госдума готовит ответ на «хамское поведение» США

Документ на рассмотрение парламента внесли его председатель Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.

По словам спикера Госдумы, законопроект представляет собой ответ на «вызовы» Соединенных Штатов, а именно на «недружественные и неконструктивные действия» и введение санкций против России, ее граждан и юрлиц.

« (Ранее. — Прим. ред.) мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США», — отметил Володин.

По его словам, через три дня состоится внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором законопроект обсудят представители всех фракций нижней палаты парламента, а затем, на ближайшем заседании Госдумы, документ будет рассмотрен.