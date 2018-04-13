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Кадыров не нашел альтернативы Путину
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Кадыров предложил продлить срок президента России 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за продление президентского срока для президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу».
Он отметил, что у действующего президента нет альтернативы и поэтому россиянам необходимо думать о продлении полномочий главы государства более, чем на два срока.
Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы — Рамзан Кадыров.
Кадыров напомнил, что такие примеры уже есть в Китае и Германии. В КНР недавно приняли решение не ограничивать полномочия Си Цзиньпина двумя сроками, а в Германии Ангела Меркель остается на своем посту уже в четвертый раз. Глава Чечни считает, что гражданам не нужно спрашивать об этом у самого Путина.
Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум. Я уверен, в итоге все поддержат это — Рамзан Кадыров.
Полное интервью Кадырова агентство опубликует 13 апреля.
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