Россия ознакомилась с выжимкой доклада ОЗХО по Солсбери, заявили в МИД

"Мы ознакомились исключительно только с кратким описанием доклада, выжимкой, которая предшествовала докладу. У меня на момент начала брифинга не было информации относительно доступности полного доклада. Безусловно, если он будет доступен, а именно этого мы хотим больше, чем кто-либо другой, будет изучен экспертами и будут даны соответствующие заключения к нему", — заявила она.

В четверг эксперты ОЗХО подтвердили, что при покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано токсичное химическое вещество. При этом они не стали публиковать его название, которое содержится в секретной части доклада и будет доступно только членам организации.