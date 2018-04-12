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Россия ознакомилась с выжимкой доклада ОЗХО по Солсбери, заявили в МИД
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Россия ознакомилась с выжимкой доклада ОЗХО по Солсбери, заявили в МИД 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва ознакомилась только с выжимкой из доклада ОЗХО по отравлению в Солсбери, пока информации о полной версии нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что на начало брифинга у нее не было доклада.
"Мы ознакомились исключительно только с кратким описанием доклада, выжимкой, которая предшествовала докладу. У меня на момент начала брифинга не было информации относительно доступности полного доклада. Безусловно, если он будет доступен, а именно этого мы хотим больше, чем кто-либо другой, будет изучен экспертами и будут даны соответствующие заключения к нему", — заявила она.
В четверг эксперты ОЗХО подтвердили, что при покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано токсичное химическое вещество. При этом они не стали публиковать его название, которое содержится в секретной части доклада и будет доступно только членам организации.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.
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