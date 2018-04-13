СМИ назвали имя главы МИД в новом правительстве России

Сергей Лавров сохранит за собой пост министра иностранных дел. К такому мнению склоняется большинство экспертов, близких к Кремлю.

Коммерсант опросил больше десятка источников, близких к администрации президента , аппарату правительства и МИД . Абсолютное большинство из них кадровых перемен не ожидают. По их прогнозам, Лавров сохранит свой пост если на все шесть лет нового срока Путина, то как минимум на два-три года.

Сейчас Сергею Лаврову 68 лет. Он руководит МИД уже 14 лет.

«При сегодняшней международной обстановке менять министра иностранных дел было бы нелогично. Лавров — опытнейший из всех нынешних министров иностранных дел, — отметил один из источников издания. — А потом смена главы МИДа может быть кем-то воспринята как признание руководством страны ошибок на внешнеполитической арене. Коней на переправе не меняют».

В марте ряд СМИ сообщил, что Лавров может оставить свой пост. По их данным, министр уже несколько лет хочет покинуть свой пост, объясняя это усталостью. Однако он доработал до президентских выборов по просьбе Владимира Путина