Пескова спросили о будущем Лаврова

Президент РФ Владимир Путин пока не принимал никаких кадровых решений, в том числе относительно того, сохранит ли Сергей Лавров пост министра иностранных дел в будущем правительстве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, никаких решений [по кадровому составу кабмина], как вы знаете, президент не принимал", — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать информацию ряда СМИ о том, что нынешний министр иностранных дел сохранит свой пост в новом кабинете министров.