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Пескова спросили о будущем Лаврова
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Путин пока не принимал решения о том, сохранит ли Лавров пост главы МИД 

ТАСС 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин пока не принимал никаких кадровых решений, в том числе относительно того, сохранит ли Сергей Лавров пост министра иностранных дел в будущем правительстве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, никаких решений [по кадровому составу кабмина], как вы знаете, президент не принимал", — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать информацию ряда СМИ о том, что нынешний министр иностранных дел сохранит свой пост в новом кабинете министров.
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