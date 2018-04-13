Пескова спросили о будущем Лаврова

Путин пока не принимал решения о том, сохранит ли Лавров пост главы МИД

ТАСС: последние новости

В КПРФ опровергли информацию о том, что Зюганов попал в реанимацию

Руководители фракций и спикер ГД внесли законопроект об ответных действиях в отношении США

Посол ЕС в РФ вернулся к своей работе в Москве с 13 апреля