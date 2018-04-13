Много говорят о высылке дипломатов, но чем это грозит?

Из-за обвинения Великобританией России в отравлении двойного агента Скрипаля и его дочери, многие западные страны стали высылать российских дипломатов. На данный момент 27 стран поддержали Великобританию в этом решении, и как минимум 151 российский дипломат вернулся на Родину из разных стран.

30 марта российский МИД объявил об ответных мерах и высылке из России дипломатов из 23 стран.

Северной Кореи и Высылка дипломатов — это один из распространённых дипломатических ходов, который применяется для выражения недовольства действиями какой-либо страны. Недовольство вызвано проведением противоправных действий дипломатами на территории страны, которые наносят ущерб ее интересам. В истории международных отношений огромное количество дипломатов было выслано из разных стран. Для России, как и для СССР в прошлом, данные меры не стали чем-то необычным. Также и Китай высылал дипломатов из Израиля Японии . Кроме того, часто высылаются дипломаты из западных стран, таких как Америка и Великобритания. Последнее чаще происходило как ответные действия со стороны России или СССР.

В этот раз основной конфликт произошел между Россией и Великобританией. Англия до сих пор не обладает неоспоримыми доказательствами, но даже премьер-министр Тереза Мэй на заседании парламента заявила о том, что Россия «весьма вероятно» причастна к делу отравления. Однако не было проведено никакого судебного расследования, а все обвинения проистекают из-за обнаружения на месте происшествия нервно-паралитического вещества. Также нет мотива совершения этих действий, но Великобритания продолжает успешно проводить дипломатическое наступление и возглавляет движение по высылке российских дипломатов с Запада.

Законно ли высылать дипломатов в данной ситуации? Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, любое суверенное государство может без объяснения причины в любое время объявить дипломатическое лицо «нежелательным» и выслать его. Это — независимость действий. Закон одинаков для всех, если одна сторона принимает такое решение, то и вторая может ответить на них тем же образом. Конечно, обычно объясняя свои поступки, любая сторона пытается придать им большую рациональность, поэтому самое распространенное оправдание— шпионаж.

Автобус с сотрудниками посольства России в Лондоне. 20 марта 2018

Дипломаты — это группа людей, обладающая особым статусом, которая соответственно отражает действия своей страны. По Венской конвенции, дипломаты на территории другого государства обладают правом неприкосновенности, также они не могут быть арестованы или допрошены, даже если совершили какое-либо преступление. Единственная мера — депортация. При въезде и выезде из страны они не проходят таможенный досмотр, а также не платят таможенные пошлины. Дипломаты имеют право экстерриториальности.

Поэтому даже если государство обнаруживает проступок дипломата, то оно не представляет никакой опасности для последнего. Поэтому быть в статусе дипломата намного безопаснее, чем шпиона. Конечно, не все дипломаты — шпионы, но и не все шпионы — дипломаты. Так как их статус и профессиональные навыки не одинаковы, то и сущетствует разница в поставленных перед ними задачами. Дипломаты более видные фигуры, государства контролируют списки дипломатических представителей друг друга, поэтому есть возможность депортировать конкретных людей, что благодаря СМИ вызовет общественный резонанс.

Почему всегда Россия?

Россия и в прошлом Советский союз часто подвергались высылке дипломатов. Если в самых известных поисковиках задать «депортация дипломатов», то практически каждая статья и каждая страница будет иметь отношение к России. В Англии эта тема стала объектом для шуток. В одном известном британском комедийном сериале на политическую тему «Да, господин министр!» есть сюжет, в котором из-за особого внимания СМИ к проблемам внутри страны, секретарь кабинета министров предлагает использовать высылку 76 советских дипломатов для отвлечения внимания. Премьер-министр, находясь в крайне трудном положении, все-таки решается пожертвовать международными отношениями ради стабилизации положения внутри страны.

Этот сюжет высмеивает британских политиков, которые для отвлечения внимания от внутренних проблем, сделали СССР виноватым. Действительно, и Советский Союз, и современная Россия являются для западных стран прекрасным козлом отпущения. Эти страны совершенно не стараются восстановить в отношениях с Россией субъективную инициативу и объективную необходимость. Однако даже постоянное недовольство Россией не влияет на внутреннее развитие, поэтому западные страны предпочитают жертвовать отношениями ради разрешения внутренних проблем. Один мой знакомый из Англии рассказал шутку, если Британия восстанавливает отношения с Россией, то только для того, чтобы в дальнейшем вновь их разрушить.

Если обратимся к примерам из истории, то большинство случаев высылки дипломатов были связаны с Великобританией или с США . Относительно недавний случай произошел в конце президентства Обамы. 29 декабря 2016 года Белый дом официально ввел санкции против России, обвинив ее в хакерской атаке и во вмешательстве в выборы. Обама подписал президентский указ, в соответствии с которым были закрыты два российских посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, также было приказано покинуть Америку в течение 72 часов 35 российским дипломатам.

В тот раз Путин сдержал свой гнев и не произвел никаких ответных действий, так как побоялся испортить отношения с новоизбранным президентом Трампом . Однако сейчас Трамп выслал 60 российских дипломатов, что стало самым большим числом депортированных лиц. Чем же это обусловлено? Очевидно, что политическим скандалом «рашагейт», а Трамп своими действиями пытается снять с себя обвинения. Отсутствие ответа Путина на события годом ранее были совершенно забыты.

Другой случай произошел достаточно давно в годы холодной войны. В 1971 году проводилась самая масштабная высылка советских дипломатов (90 человек) в истории российско-британских отношений. Также, еще пятнадцати официальным лицам СССР было запрещено въезжать в Великобританию. Причиной стали шпионские действия, которые были разглашены одним из членов КГБ. Так, советское дипломатическое представительство в Англии, состоящее из 550 человек, в один момент сократилось практически на 1/6.

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи

Каждая высылка дипломатов обычно связна с разглашением информации членами государственной безопасности. Как только совершалось такое дезертирство, за ним сразу следовало раскрытие шпионов или целых шпионских сетей, что и влекло за собой высылку из страны определенных лиц. В этот раз Великобритания депортировала 23 человека, последний подобный случай произошел в 1985 году, когда обе стороны выслали 31 дипломата. И снова причиной была измена агента КГБ. Несмотря на то, что в 1985 году после окончания Холодной войны отношения двух стран стали улучшаться, эта ситуация создала плохой стимул к потеплению.

Все виновны

Происходящий конфликт в российско-британских отношениях очень сложен для понимания. Великобритания не предоставила никаких прямых доказательств, а с российской стороны также не было никаких «слитых сведений». На месте происшествия только нашли следы газа. Кроме того, еще пострадали невинные люди. Великобритания, полагаясь на общественное возмущение, используя в качестве оправдания формулировку «весьма вероятно», высылает дипломатов. Такого рода ситуация — крайняя редкость.

Этот инцидент — покушение на профессионального спецагента. Для его совершения был выбран и применен военный отравляющий газ. В конце концов, отравление не привело к летальному исходу, а создало затруднительное положение и оставило неоспоримые доказательства для противоположной стороны. Как ни посмотри, в этом деле Россия совершила промах. Даже если внутри самой страны существуют какие-либо проблемы, то метод осуществления задачи был крайне непрофессиональным. Неужели Россия стала настолько бедной, что так по-дилетантски провела операцию.

Однако не только при СССР и при Путине Россия получает столько ненависти. Несмотря на относительное улучшение отношений России и стран Запада в период правления Ельцина, в 1996 году был случай взаимной высылки дипломатов из Великобритании и России. Тогда все было наоборот. Россия раскрыла английского агента в своей шпионской сети. Сначала было выслано четыре британских дипломата, а Великобритания приняла ответные меры и тоже депортировала равное количество россиян.

Шпионские действия — это средство, используемое во всем мире для выяснения необходимой информации о других государствах. В большинстве случаев страны пытаются достичь взаимопонимания до тех пор, пока разведка не затрагивает какую-либо важную информацию. Часто на различные действия закрывают глаза, так как действует принцип «мы немного узнаем о вас, а вы — о нас». Гармоничное сосуществование и взаимовыгодный обмен, все это является очень ценным в извлечении полезной информации. Но когда происходит убийство, то сразу возникает напряженность.

В истории много подобных случаев. Кроме России, с высылкой дипломатов зачастую сталкивается и Израиль. Хотя эта страна не самое влиятельное государство, однако, оно уже долгое время находится в небезопасном положении. В связи с этим страна ведет масштабную разведывательную деятельность, причем на очень высокопрофессиональном уровне. Даже несмотря на то, что западные страны часто высылают израильских дипломатов. В 2010 году Англия и Австралия применила этот способ. Причиной этому послужил въезд израильских агентов в Дубаи для убийства лидера ХАМАС по паспортам Англии и Австралии.

Стоит упомянуть два жестоких срока правления Цзян Цзинго на Тайване. В начальный период становления Тайваня как государства, многие руководящие лица материкового Китая в своих поездках туда ни раз подвергались нападению со стороны агентов Гоминьдана. К счастью, они ни разу не провели успешной операции, благодаря хорошо подготовленным китайским агентам.

После трагедии с принцессой Кашмира, британское правительство в Гонконге выслало большое количество агентов Гоминьдана. Можно сказать, что тайваньское руководство своими действиями достигло совершенно противоположных результатов. В 1984 году во времена Цзян Цзинго, правительство Тайваня рискнуло отправить в США своих агентов для убийства писателя с псевдонимом Цзяннань (настоящее имя Лю Илян). Этот известный инцидент привел к сильной напряженности в отношениях с США.

Какие могут быть последствия от высылки дипломатов?

Реальный эффект от данных действий на самом деле достаточно ограничен. Самое страшное, что может произойти — это долгое обсуждение темы в новостях, но в большинстве случаев высылка не может привести непосредственно к отзыву посла или к снижению дипломатического ранга.

Кроме высылки Белым домом 60 человек после скандала с «рашагейт», остальные случаи имели чисто символический характер. Интересно, что тогда Япония как член G7 не поддержала высылку дипломатов. Казалось, что этих мер вполне достаточно, однако Трамп посчитал совсем иначе. Он принял еще более суровые меры, чем Великобритания, и закрыл генеральное консульство России в Сиэтле.

Мотивом стало близкое расположение консульства к американской военно-морской базе подводных лодок и к заводу компании Боинг . Впрочем, это может принести некоторые неудобства и американцам. Если граждане США, живущие на западном побережье, захотят поехать в Россию, то они будут вынуждены лететь в генеральное консульство в городе Хьюстон или в посольство в Вашингтоне для того, чтобы оформить визу.

Итак, основная роль большинства дипломатов заключается в следующем: если возникает какая-то проблема — необходимо найти ее решение, если проблем нет, то надо развивать сотрудничество. Если взаимно высылать большое количество дипломатов, то это приведет к недостатку способов решения проблем в критических ситуациях, а в обычное время вызовет нехватку ресурсов для взаимодействия. Другими словами, сокращение количества дипломатов в странах не приведет к улучшению отношений между ними, а наоборот усугубит их. Отношения между Россией и странами Запада и есть лучшее этому подтверждение.