Небензя: Россия надеется, что «точка невозврата» в Сирии не будет пройдена

Закрытые консультации уже состоялись накануне, но, как заявил постоянный представитель нашей страны Василий Небензя , некоторые его коллеги по Совбезу предпочли сосредоточиться на других вещах и даже избегали упоминания самого острого вопроса — угрозы мировой безопасности, возникшей после громких заявлений со стороны США в адрес Дамаска о намерении нанести ракетные удары.

"Мы очень обеспокоены этой ситуацией, опасностью эскалации. Мы надеемся, что не будет достигнута точка невозврата, США и их союзники воздержатся от военных действий в отношении суверенного государства. И речь идет не просто о Сирии. По приглашению сирийского правительства там находятся наши вооруженные силы. Ситуация опасная, и мы очень ясно заявили об этом на консультациях. Главное сейчас — это отвести угрозу возникновения войны", — заявил Небензя.