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Небензя: Россия надеется, что «точка невозврата» в Сирии не будет пройдена
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Небензя: Россия надеется, что «точка невозврата» в Сирии не будет пройдена 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Совет Безопасности ООН проведет в пятницу по запросу России открытое заседание по ситуации вокруг Сирии. Наша делегация добилась, чтобы встреча проходила в особом формате — с участием генерального секретаря Антонио Гуттериша, передает "ТВ Центр".
Закрытые консультации уже состоялись накануне, но, как заявил постоянный представитель нашей страны Василий Небензя, некоторые его коллеги по Совбезу предпочли сосредоточиться на других вещах и даже избегали упоминания самого острого вопроса — угрозы мировой безопасности, возникшей после громких заявлений со стороны США в адрес Дамаска о намерении нанести ракетные удары.
"Мы очень обеспокоены этой ситуацией, опасностью эскалации. Мы надеемся, что не будет достигнута точка невозврата, США и их союзники воздержатся от военных действий в отношении суверенного государства. И речь идет не просто о Сирии. По приглашению сирийского правительства там находятся наши вооруженные силы. Ситуация опасная, и мы очень ясно заявили об этом на консультациях. Главное сейчас — это отвести угрозу возникновения войны", — заявил Небензя.
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