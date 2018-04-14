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В МИД России обвинили СМИ в эскалации сирийского конфликта
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Российские истребители поднялись в небо Сирии
Российские истребители поднялись в небо Сирии

В МИД России обвинили СМИ в эскалации сирийского конфликта 

РИА Новости 1 час назад
МИД РФ: ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАНЕСЕНИЕ УДАРА ПО СИРИИ ПЕРЕКЛАДЫВАЕТСЯ НА СМИ, А НЕ НА РАЗВЕДДАННЫЕ
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