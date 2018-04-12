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Великобритания созывает СБ ООН из-за доклада ОЗХО по инциденту в Солсбери
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Великобритания созывает СБ ООН из-за доклада ОЗХО по инциденту в Солсбери 

ТК «Звезда» 16 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Великобритания созывает 18 апреля заседание исполнительного совета ОЗХО для обсуждения дальнейших действий в связи с отравлением в Солсбери. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
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