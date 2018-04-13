Совбез ООН рассмотрит угрозы США ударить по Сирии

Российский постпред в ООН Василий Небензя выходит с закрытого заседания Совбеза вместе с представителем Боливии . Именно боливийский дипломат настоял на внеочередных консультациях. Он же поддерживал все последние российские инициативы по Сирии.

Дело не только в российско-боливийской дружбе. Последним обострением отношений между Россией и США обеспокоен весь мир.

"Мы рассчитываем на то, что все-таки какие-то контакты между сторонами идут. Мы рассчитываем на трезвомыслие не только американских политиков, но и американских военных, которые прекрасно понимают риск столкновения двух сверхдержав. Этот риск существует — это очевидно. Я надеюсь, я хотел бы верить, что мы находимся дальше, чем ближе, но мы не знаем этого", — говорит постпред России при ООН Василий Небензя.

"Мы смотрим на ситуацию очень-очень внимательно и найдем решение. Жаль, что мир ставит нас в такое положение. Но, как я сказал сегодня утром, мы проделали большую работу в борьбе с ИГИЛ (запрещена на территории России). Мы только что полностью уничтожили ИГИЛ, и теперь мы должны принять дальнейшие решения, и мы примем их довольно скоро", — пообещал президент США Дональд Трамп.

Претендующий на пост госсекретаря Майк Помпео, тем временем, на слушаниях в Сенате назвал Сирию «несостоявшимся государством». А глава Пентагона проговорился: все обвинения в адрес Башара Асада основаны лишь на некой вере в его виновность, доказательств нет.

"Я верю, что химическая атака была, и мы ищем доказательства этому", — сообщил Джеймс Мэттис , министр обороны США.

На что уже пошутили: войны, основанные на вере, называются религиозными.

Уже 13 апреля Совет Безопасности может собраться в особом режиме. Председателем будет генеральный секретарь ООН. В российском постпредстве говорят, что ситуация острая и требует незамедлительных действий.