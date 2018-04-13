Лавров: у России есть неопровержимые доказательства постановки химической атаки в Сирии

России есть неопровержимые доказательства того, что инцидент с применением химического оружия в сирийской Думе был постановкой, организованной спецслужбами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров

«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была очередная постановка, и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с нидерландским коллегой Стефом Блоком.

Лавров заметил, что эксперты ОЗХО выехали на место инцидента только под давлением Москвы Дамаска . «Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не очень быстро, без чрезмерного энтузиазма, но все-таки под нашим давлением, под давлением сирийского правительства выехала в Сирию . Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров

«Мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые прибыли на это место, не обнаружили», — отметил министр.

Первая группа экспертов ОЗХО прибыла в Бейрут , столицу соседнего с Сирией Ливана , еще в четверг. В пятницу в город приезжает основная часть экспертов. Официальный представитель ОЗХО сообщал в минувший четверг, что сирийская миссия организации начнет работу в субботу, 14 апреля. Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что власти страны помогут экспертам ОЗХО добраться до любого места в городе Дума.

Во вторник 10 апреля Россия в очередной раз заблокировала в Совбезе ООН предложение об изменении механизма расследования химических атак в Сирии. США предлагали заменить экспертов ОЗХО миссией ООН (UNIMI). В мандат этой миссии, в отличие от ОЗХО, входило бы установление виновной в химических атаках стороны.

О том, что у Франции есть неопровержимые доказательства применения в Думе хлора, заявлял СМИ президент Франции Эмманюэль Макрон . Президент США Дональд Трамп 9 апреля сказал, что допускает возможность применить силу против Сирии в ответ на информацию о химической атаке в Думе.