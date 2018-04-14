Лавров: использованное в Солсбери вещество было на вооружении стран НАТО 

Независимая экспертиза вещества в инциденте Солсбери нашла следы химического оружия, которое стояло на вооружении США, Великобритании и стран НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, передает ТАСС.
"Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия", — отметил он.
По его словам, данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. «В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось», — подчеркнул он.