Лавров: Химическая атака в Сирии была постановкой 

Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.
По словам министра, к химической атаке в Сирии «приложили руку спецслужбы государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».
Лавров также сообщил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия.
«Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили», — сказал он.
Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.
МИД заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что России стоит приготовиться в ожидании американских ракет. В то же время в Белом Доме отметили, что пока решение не принято, а Дональд Трамп изучает данные разведки.