Лавров: Химическая атака в Сирии была постановкой

По словам министра, к химической атаке в Сирии «приложили руку спецслужбы государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».

«Она должна прибыть в Дамаск , по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу , где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили», — сказал он.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

МИД заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.