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Инспекторы ОЗХО готовы посетить Думу
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Инспекторы ОЗХО готовы посетить Думу 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Украина.ру
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике подтвердил готовность экспертов Организации по запрещению химического оружия приехать в сирийский город Дума. Специалисты должны проверить место предполагаемой атаки мирного населения с применением химического оружия. Выступление министра транслировал телеканал «Россия 24».
По словам Лаврова, решимость экспертов исполнить свой долг не поколебала даже ракетная атака, которой подвергли Сирию самолеты и корабли США, Франции и Великобритании. Инспекторы ОЗХО уже прибыли в Бейрут, но боевые действия их задержали, отметил Лавров.
В то же время, представитель Пентагона Дана Уайт призвала Россию выполнить обязательства перед миром и убедить сирийские власти никогда больше не применять химическое оружие. Уайт заявила, она не может предоставить доказательства применения Дамаском химического оружия на территории страны из-за их секретности.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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