Ещё
РФ и КНР обсудили контакты на высоком уровне между странами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Китай обсудили контакты на высоком уровне между странами 

РИА Новости 52 минуты назад
Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн обсудил с послом России в КНР Андреем Денисовым контакты двух стран на высоком уровне, говорится в сообщении МИД Китая.
"Заместитель министра иностранных дел Лэ Юйчэн встретился с послом России в КНР Андреем Денисовым, с которым обменялся мнениями по состоянию китайско-российских отношений, по контактам на высоком уровне между двумя странами, а также по международным и региональным вопросам", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
Раннее президент России Владимир Путин по время встречи с находившимся с визитом в России китайским министром иностранных дел Ван И сообщил, что в текущем году у него состоятся несколько личных контактов с председателем КНР Си Цзиньпином.
РИА Новости: последние новости
Помпео прошел "боевое крещение" в сенате на пути к посту госсекретаря США Захарова назвала идею об исключении России из Совбеза ООН "полным безумием" Глава Сахалина посетовал на медленный процесс покупки самолетов для Курил
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США223
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии239
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН212
Украинцы жалуются на русский язык75
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»170
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение