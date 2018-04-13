Э. Макрон: Франция продолжит противодействовать терроризму до его искоренения в Сирии

Париж, 13 апреля / Синьхуа / — В связи с тем, что некоторые террористы, совершившие теракты во Франции, приехали из Сирии Франция продолжит противодействовать терроризму до его искоренения в Сирии. Это первый шаг в рамках плана Франции по урегулированию сирийской проблемы. Так в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

Э. Макрон сообщил, что Франция обеспечит соблюдение международного права в Сирии и предоставит гуманитарную помощь местным жителям.

По его словам, Франция никогда не допустит эскалации ситуации в Сирии или нарушения стабильности в регионе. Э. Макрон отметил, что поддерживает тесный контакт с президентом США Дональдом Трампом по данному вопросу.

Отметим, что недавно появились сообщения о «применении химического оружия» в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска . Д. Трамп в понедельник заявил, что его администрация примет решение по Сирии в течение следующих 24-48 часов.

Министерство иностранных дел Сирии в среду опубликовало заявление, в котором подвергло критике США за угрозы военных ударов, считая, что эти грубые действия ведут лишь к эскалации напряженности. —0—