Посольство РФ: Москва не сменяет режимы в отличие от Вашингтона

Москва не занимается сменой режимов, не вмешивается во внутренние дела других стран в отличие от Вашингтона. Об этом говорится в заявлении посольства России США по итогам выступления Майкла Помпео на слушаниях в американском Сенате по утверждению его кандидатуры на пост госсекретаря.

"Хотели бы еще раз заявить, что Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными «революциями», — приводит ТАСС сообщение российской дипмиссии. — Подобные технологии в совершенстве освоили США, накопившие в данной сфере богатый опыт".

Как отметило посольство, на слушаниях в очередной раз прозвучали «голословные обвинения России во вмешательстве в американские электоральные процессы». При этом в высокомерной манере «противопоставлялось то, чем занимаются США (»продвижение демократии и прав человека") и Россия ("подрыв западных демократий" и «продвижение своих кандидатов»)", заявили в дипмиссии.

"США регулярно нарушают суверенитет других стран, вмешиваясь в их внутренние дела, — напомнили в посольстве. — Любимой тактикой американских разведывательных служб является вмешательство в избирательные процессы иностранных государств и осуществление переворотов с целью свержения неугодных режимов".