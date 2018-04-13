МИД Украины заявил о работе с Румынией над решением вопросов нацменьшинств

Украина и Румыния договорились работать над решением вопросов национальных меньшинств. Об этом информирует пресс-служба МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве 12 апреля состоялись политические консультации замглавы МИД Украины Василия Боднара и государственного секретаря Министерства иностранных дел Румынии Дэнуцем Некулэеску.

Боднар проинформировал о ходе имплементации положения закона Украины «Об образовании» и об актуальных вопросах защиты прав представителей нацменьшинств в стране.

«Стороны согласились с необходимостью поиска компромиссных подходов в вопросе обеспечения образовательных прав румынского меньшинства на Украине и украинского меньшинства в Румынии», — отмечается в сообщении.

Также в МИД заявили, что глава румынской делегации подтвердил поддержку Румынией европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Ранее сообщалось, что Румыния и Украина разработают совместный документ по имплементации закона об образовании.