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МИД Украины заявил о работе с Румынией над решением вопросов нацменьшинств
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МИД Украины заявил о работе с Румынией над решением вопросов нацменьшинств 

RT на русском 1 час назад
Украина и Румыния договорились работать над решением вопросов национальных меньшинств. Об этом информирует пресс-служба МИД Украины.
В украинском внешнеполитическом ведомстве 12 апреля состоялись политические консультации замглавы МИД Украины Василия Боднара и государственного секретаря Министерства иностранных дел Румынии Дэнуцем Некулэеску.
Боднар проинформировал о ходе имплементации положения закона Украины «Об образовании» и об актуальных вопросах защиты прав представителей нацменьшинств в стране.
«Стороны согласились с необходимостью поиска компромиссных подходов в вопросе обеспечения образовательных прав румынского меньшинства на Украине и украинского меньшинства в Румынии», — отмечается в сообщении.
Также в МИД заявили, что глава румынской делегации подтвердил поддержку Румынией европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Ранее сообщалось, что Румыния и Украина разработают совместный документ по имплементации закона об образовании.
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